شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل...الجيش يسيطر على اكبر معسكرات الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني قبل ساعات من الآن، سيطرته على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن والذي يعد اقوى المعسكرات التي تتبع ميليشيات الحوثي الايرانية وذلك عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر اعقب ذلك فرار كبار قيادات المعسكر بإتجاه مناطق ماوية .

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات العسكرية تمكنت من السيطرة على معسكر الجب الذي يطل على مناطق واسعة في حجر والفاخر .

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جديد اب برس :

وأعلن الجيش الوطني ظهر اليوم، سيطرتها على مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي تكبدت خلالها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت مصادر ميدانية، أن القوات الوطنية شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في منطقة الريبي بحجر، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين في وادي سُليم، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الميليشيات.

وذكرت مصادر ميدانية أن القوات أحبطت محاولة كبيرة للحوثيين الحوثي لاستعادة مواقع خسرتها في تورصة بالأزارق والمُسيمير، وأدت لمقتل وجرح العديد من عناصرهم.