شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستطيع ممارسة الجنس مع زوجتك خلال الدورة الشهرية...اخر ماتوصل له العلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف تستطيع ممارسة الجنس مع زوجتك خلال الدورة الشهرية...اخر ماتوصل له العلم

تعتبر الدورة الشهرية فترة ليست سهلة على المرأة، فتصاحبها آلام وتقلبات في المزاج، بالإضافة الى عدم إمكانية ممارسة الجنس، لكن هذا الأمر الأخير أصبح ممكناً الآن بسبب ظهور اختراع جديد يسمح للمرأة بممارسة الجنس أثناء الدورة الشهرية وإسمه "Ziggy Cup" ويبلغ سعره 35 يورو ويمكن شراؤه عبر موقع Plant Organic الالكتروني.

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جديد اب برس :

الاختراع عبارة عن جهاز سيليكون قابل لإعادة الاستخدام وصالح لمدة تصل الى عامين، وهو يوضع في عنق الرحم مباشرة ويخلق حاجزاً للسيطرة على دم الحيض. تدخل المرأة هذا الاختراع داخل مهبلها بيدها والسيليكون يسمح بالانزلاق دون إشعارها بالألم. وتقول الشركة المصعنة INTIMINa إن استخدامه لن يشعر الرجل أو شريكته بالألم على الإطلاق وهو صحي ولا يسبب جفافاً أو تهيجاً في المناطق الحساسة، كما يضمن مدة تصل الى 12 ساعة من عدم التسرب.

يتحمل هذا الاختراع 76ml من الدماء وهو مصنوع مئة بالمئة من المواد التي تستخدم في الاغراض الطبية، كما اجتاز اختبار الهيئة الأميركية للغذاء والدواء FDA وأثبت نجاحه.

وعبر الفيديو تم شرح كيفية الاستخدام، وذلك عبر غسل اليدين أولاً وتعقيم الجهاز في الماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم طي الحواف الجانبية وإدخاله في المنطقة الحساسة عبر إمالته إلى الجزء الخلفي ثم دفعه إلى الأعلى من الأمام حتى يستقر خلف عظمة العانة فيخلق جداراً عازلاً للدماء.