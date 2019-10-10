شكرا لقرائتكم خبر عن سلحفاة في طريقها إلى سطح القمر العام المقبل! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت مركبة الفضاء الصينية "تشانغ إي 4"، من وضع بصمة خاصة، في تاريخ علوم الفضاء، بعد أن أضاءت الوجه البعيد المظلم من القمر، بهبوطها هناك لأول مرة في تاريخ البشرية، وذلك في الشهر الأول من العام الجاري.

من جهة أخرى فقد حملت تلك المركبة، مختبراً حيوياً بيئياً يزن 3.6 كيلوغرامات، شارك في تصنيعه 28 جامعة صينية، إلى الوجه الآخر من القمر الذي لا تصل الشمس إليه إطلاقاً، في محاولة لاستنبات بعض البذور هناك.

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جديد اب برس :

وبحسب تقارير فإن المختبر ذو شكل أسطواني بقطر 16 سم، وارتفاع 18 سم، حمل بداخله ماء وهواء وتربة و6 أنواع من البذور والمستنبتات الحية، والتي هي بذور القطن والفجل والبطاطا والرشاد والخميرة وبيض ذبابة الفاكهة.

وبالفعل تمكنت بذور القطن من الاستمرار في الحياة لمدة 20 يوماً، فأنببت ورقتين ماتتا في نهاية الأمر بسبب الانخفاض الشديد للحرارة هناك، حيث تقارب الـ 150 درجة تحت الصفر.