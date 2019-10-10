الاكثر مشاهدة - لأول مرة : إعلان سعودي إيراني مفاجئ .. وموقف رسمي موحد بين البلدين وبيان رسمي .. شاهد ما جاء فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : إعلان سعودي إيراني مفاجئ .. وموقف رسمي موحد بين البلدين وبيان رسمي .. شاهد ما جاء فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت كل من السعودية و مصر ، والإمارات ، و الكويت والبحرين والأردن، والعراق والجزائر وايران وغيرها من البلدان العملية التركية بسوريا، في حين لم يصدر عن قطر شيء.

وأفادت وكالة الانباء القطرية في خبر مقتضب أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، "أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا."

​​

Advertisements

واتخذت السعودية والامارات وايران موقفا واحدا بشأن العملية العسكرية التركية بسوريا .

* السعودية تعلن موقفها

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرقي سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبّر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما نبه إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرقي سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في تلك المواقع.

* ايران تدعو لوقف فوري

بدورها دعت إيران، الخميس، إلى "وقف فوري" للهجوم التركي الذي بدأ، الأربعاء، ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران "التي تعبر عن قلقها" إزاء تداعيات هذه العملية على الصعيد الإنساني، "تشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات وانسحاب الوحدات العسكرية التركية المنتشرة على الأراضي السورية".

وفي السياق ذاته، ألغى رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، علي لاريجاني، الأربعاء، زيارة كانت مرتقبة إلى تركيا عقب الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال سوريا، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

* الامارات تدين

من جانبها دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأربعاء، "بأشد العبارات العدوان العسكري التركي" على سوريا.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا "العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخا في الشأن العربي"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأكد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين"، محذرا "من تبعات هذه العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها".