الاكثر مشاهدة - صورة نادرة تنشر لأول مرة للرئيس الراحل ’’صالح‘‘ لن تصدق من كان بجواره ..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تنشر لأول مرة للرئيس الراحل ’’صالح‘‘ لن تصدق من كان بجواره ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كالمعتاد فاجأ ذاكرة اليمن عبدالرحمن الغابري متابعة على فيسبوك بنشر صورة قديمة من ارشيفه تعود على حقبة الثمانيات معلقا عليها بقوله : هل كانوا يدركون مصيرهم ومصيرنا ومصير الوطن ​​ Advertisements والى اين تذهب البلاد ؟ الصورة في مرتفع مُطل على مدينة استانبول التركية عام 1984م Positive على يسار الصورة الصف الاول علي صلاح الدكتور عبد الكريم الارياني الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر الرئيس علي عبد الله صالح القاضي عبد الكريم العرشي الدكتور حسن مكي علي الانسي علي الشاطر من اليمين الصف الثاني احد موظفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله الزين حراس الرئاسة الحمزي القاضي حسين . وختم الغابري منشورة بالملاحظة التالية : لمحترفي التصوير بوزاتيف تعني الفيلم الموجب Positive وهو اجود بكثير من النيقاتيف السالب Negative حتى من الديجيتال , كان يفضله الكثير من اهم مصوري العالم

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