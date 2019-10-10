الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : المحكمة الجزائية في السعودية تفاجئ الجميع بهذا القرار الصادم بشأن ‘‘سلمان العودة’’ قبل قليل ونجله يعلق بتصريح مؤثر .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : المحكمة الجزائية في السعودية تفاجئ الجميع بهذا القرار الصادم بشأن ‘‘سلمان العودة’’ قبل قليل ونجله يعلق بتصريح مؤثر .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد عبد الله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، اليوم الخميس، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قررت تأجيل الحكم على والده.

وقال عبد الله العودة، في تغريدة له قبل قليل، إنه “بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد، وبعدما تقرر سابقا النطق بالحكم اليوم.. قررت المحكمة فجأة تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء، 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري”.

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وتابع :”أسأل الله أن يفرّج عن الوالد والبقية”.

ويوم أمس، نشر الدكتور عبدالله العودة، تغريدة جديدة على حسابه بتويتر اليوم تحدث فيها قضية والده والتي سيتم إصدار الحكم النهائي فيها اليوم، الخميس.

وقال “عبدالله” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر اطلع عليها "ناس تايمز" :”غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم.”

والشيخ سلمان العودة من بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف سبتمبر2017، وبينهم كتّاب وصحفيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.