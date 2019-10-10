الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الحوثي يفاجئ الجميع ويعلن مبادرة سلام جديدة ويصدر هذه التوجيهات بشأن تعز(تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الحوثي يفاجئ الجميع ويعلن مبادرة سلام جديدة ويصدر هذه التوجيهات بشأن تعز(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلقت مليشيات الحوثيين مبادرة سلام جديدة تتمثل بفك الحصار عن مدينة تعز التي ظلت المليشيات تحاصرتها منذ اربع سنوات وتسبب في رفع معاناة المواطنين في المحافظة بعد قطع عدة طرقات ونصب نقاط تفتيش بمناطق مختلفة.

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ونقل البرلماني عبدالكريم شيبان ورئيس لجنة الشرعية في مفاوضات فتح الطرقات، بأن وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة ملليشيات الحوثيين، غالب مطلق، أبلغهم بوجود توجيهات عليا لفتح الطرق إلى مدينة تعز.



وقال شيبان "تواصل معنا غالب مطلق وزير الاشغال التابع للحوثيين وقال إن هناك توجيهات عليا لفتح الطرقات في مدينة تعز خلال الايام القادمة، مضيفاً "ونحن رحبنا بهذه المبادرة ونتمنى أن يصدقوا فيها".

واكدت مصادر مطلعة ان ترتيبات تجري لفتح منفذ غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد وأن الجهود التي بذلتها شخصيات اجتماعية منذ أشهر مع جميع الاطراف أثمرت في تقارب وجهات النظر لفتح منافذ مدينة تعز.

وأشارت المصادر أن البداية ستكون من غرب مدينة تعز. موضحة أن طرفي الصراع في المدينة سيقومان بترتيبات لفتح المنفذ.

واشارت أن الترتيبات تشمل الجوانب الأمنية و ازالة الألغام و ابعاد القوات العسكرية مسافة محددة من المنفذين.

وتسعى مليشيات في اعلان مثل هذه المبادرات لتحسين صورتها امام المجتمع الدولي والتهرب من تنفيذ الاتفاقات الرسمية التي تشرف عليها الامم المتحدة كان اخرها اتفاق ستوكهولم التي لا زالت مليشيا الحوثي تتهرب من تنفيذه كما ورد في الاتفاق وتنفيذ الخطوات.

وسبق ان اعلنت مليشيات الحوثيين خلال الايام الماضية عن وقف اطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية باتجاه السعودية كمبادرة سلام تلاها اطلاق معتقلين من سجونها بعد اصابتهم بأمراض مزمنة وصل بعض الحالات الى الشلل التام