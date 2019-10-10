الاكثر مشاهدة - شاهد : أردوغان يخاطب محمد بن سلمان: انظر في المرآة لو سمحت.. ماذا يقصد؟

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : أردوغان يخاطب محمد بن سلمان: انظر في المرآة لو سمحت.. ماذا يقصد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على السعودية التي أدانت العملية العسكرية التركية في سوريا "نبع السلام"؛ مقدمًا في الوقت نفسه نصيحة إلى ولي عهدها محمد بن سلمان، قائد حرب اليمن.

وقال "أردوغان "في كلمة من مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم: "على المملكة العربية السعودية أن تنظر في المرآة، من الذي أوصل اليمن إلى هذه الحال.. ألم يمت عشرات الآلاف؟".

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وأضاف الرئيس التركي؛ مخطبًا محمد بن سلمان الذي شنّ حربًا على اليمن بعد تسلمه منصب وزير الدفاع السعودي عام 2015: "عليكم أن تحاسَبوا أولًا على هذا، لا يمكن لمن يقتل آلاف اليمنيين أن يندد بعملياتنا".

وفي رده على الموقف المصري، تابع قائلا: " السلطات في مصر عاجزة عن تحقيق الديمقراطية في بلادها بعد أن أطاحت برئيس منتخب.. ننفذ عملية نبع السلام لتطهير شرق الفرات من الإرهابيين ومن أجل السلام في سوريا.. ليس لدينا مشكلة مع إخواننا الأكراد، وعمليتنا ليست عملية احتلال.."

وأضاف: " الهدف من عملية نبع السلام هو المساهمة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.. الدول التي تتكلم الآن لا تعلم أنها صدّرت الإرهابيين إلى تنظيم داعش الذي جاء من فرنسا وألمانيا وهولندا، ونحن أرسلنا هؤلاء الإرهابيين إلى الأماكن التي أتوا منها.. نحن من يكافح الإرهاب على أرض الواقع وفي الميدان ولا نكتفي بالكلام، والعملية التي بدأناها أمس ستساهم في تأمين الاستقرار لسوريا في فترة صياغة الدستور السوري.."