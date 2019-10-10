الاكثر مشاهدة - إهانة بالغة : ترامب يبيع حلفاءه ويسخر منهم: لم تساعدونا في الحرب العالمية.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة بالغة : ترامب يبيع حلفاءه ويسخر منهم: لم تساعدونا في الحرب العالمية.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المسلحين الأكراد، عائدًا في الزمن إلى أربعينات القرن الماضي، حيث كانت الحرب العالمية الثانية في أوج اشتعالها.

وقال "ترامب" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة واشنطن إنه يحب الأكراد، لكنهم لم يُساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي.

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وأضاف على خلفية الانتقادات التي تلقاها عقب الانسحاب من شرق الفرات "أنفقنا أموالًا طائلة لدعم المسلحين الأكراد، سواء على صعيد الذخائر والأسلحة والمال".

وكان الجيش التركي قد بدأ أمس الأربعاء، معركة عسكرية واسعة ضد مواقع ميليشيا الوحدات الكردية شمال شرق سوريا، بالاشتراك مع وحدات من الجيش الوطني السوري، حيث تمكن الطرفان من السيطرة على عدة قرى مهمة قرب بلدة تل أبيض شمال الرقة، بعد ساعات من إنطلاق العملية.

يذكر أن عملية إنزال النورماندي التي تحدث عنها "ترامب" تعتبر أكبر عملية إنزال في التاريخ العسكري الحديث، حيث شنها الحلفاء في 6 من يونيو/حزيران 1944، انطلاقًا من بريطانيا، على سواحل منطقة النورماندي شمال غربي فرنسا، لفتح جبهة جديدة ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وشارك فيها أكثر من مليوني جندي و300 ألف مركبة عسكرية.