الاكثر مشاهدة - الرئيس صدام حسين يفاجئ الجميع ويبعث برسائل خاصة بخط يده من داخل سجنه .. وأبنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد 3صور

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسائل أثارت جدلا واسعا من أبيها بعث بها من داخل المعتقل أيام اعتقاله عقب الغزو الأمريكي.

ونشرت “رغد” في تغريدة لها على حسابها بتويتر نص هذه الرسائل التي تنشر لأول مرة، وحوت تعليق صدام على مقتل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى.

كما نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدة أخرى نص ما قالت إنه تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦: “ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة .. فهما في العيون ، و نحن لهما رماح .. أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار – ولو ساعة واحدة – موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه”.

​​

Advertisements

تنويه: صور الرسائل موجودة في تغريدات رغد صدام حسين. . أدناه:

من الرئيس الشهيد صدّام حسين في الأسر .. #رغد_صدام_حسين #صدام_حسين #save_iraqi_people #العراق_تنتفض pic.twitter.com/3zyEFrsnjW— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) من الرئيس الشهيد صدّام حسين في الأسر .. #رغد_صدام_حسين #صدام_حسين #save_iraqi_people #العراق_تنتفض pic.twitter.com/3zyEFrsnjW — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 8, 2019