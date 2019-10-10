شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يجري اتصالا هاتفيا مع الحوثي .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن ضربة موجعة وعملية كبرى في عمق السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني المعروف إن تقلى اتصالا هاتفيا من ‘‘الحوثي’’ بحسب المقال الذي وضعه تحت عنوان "تلقيت اتصالًا من الحوثي.

وفي المقال الذي تابعه "ناس تايمز" يقول عطوان إن صحيفته "رأي اليوم" تلقت اتصالًا هاتفيًا من الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أكد فيه أن الطائرات التي استهدفت معامل أرامكو السعودية، صناعة يمنية بامتياز.

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عبدالباري عطوان يجري اتصالا هاتفيا مع الحوثي .. ويفجر مفاجأة مزلزلة بشأن ضربة موجعة وعملية كبرى في عمق السعودية



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ومما جاء في المقال ما يلي:

تلقّت صحيفتنا “رأي اليوم” اتّصالًا هاتفيًّا من السيّد يحيى سريع، المتحدث العسكري الحوثي، وقال لنا حرفيًّا “إنّ الطائرات العَشر المسيّرة التي هاجمت بقيق وخريص يمنيّة الصّنع، وانطلقت من الأراضي اليمنيّة، ومُجهّزةٌ بمُحرّكات نفّاثة ومُصنّعة بموادٍ لا يُمكن أن ترصُدها الرادارات السعوديّة مهما كانت مُتطوّرةً، وهُناك أجهزة تحكّم في مكانٍ ما في اليمن تُشرِف على توجيهها”.

وأكّد السيّد سريع “نحنُ لا نكذب، ولدينا الشّجاعة لقول الحقيقة كاملةً دون رتوش، ونحنُ بصدد الإعلان عن عمليّة عسكريّة كبيرة قادمة سنُسيطر فيها على 500 كيلومتر مربّع من الأراضي السعوديّة وستأسر قوّاتنا آلاف الأسرى”، وأضاف “عندما نقول في بياناتنا أنّ هُناك مُتعاونين في الداخل فهذا لا يعنِي أنّنا نُشير إلى إخواننا الشيعة، فلدينا حُلفاء مُتعاونين شُرفاء من داخل السعوديّة ومن داخل النظام نفسه في بعض الحالات”.

وحرص السيّد سريع على التأكيد بأنّ مصانع بلاده تُنتِج ست طائرات مُسيّرة يوميًّا، ومُجهّزة بأحدث المَعدّات التكنولوجيّة المُتقدّمة، وقال “أرد على البعض الذي يتساءل عن عدم استهدافنا الإمارات بالقول إنّ الإمارات خفّفت مُشاركتها في الغارات في إطار هجمات التحالف، مثلما خفّفت وجودها على أرض اليمن، ولكن إذا أقدمت على أيّ تصعيد سيكون ردنا عليها بالقدرِ نفسه الذي نرُد فيه على السعوديّة التي نستهدفها لأنّها هي التي تقود التّحالف في الحرب إن لم يكُن ردّنا أكبر”.

حركة “أنصار الله” الحوثيّة تعمل في إطار “محور المُقاومة” الذي يضُم أذرعًا عسكريّة مُتطوّرة ومُسلّحة بشكلٍ جيّدٍ مِثل “حزب الله” في لبنان، والحشد الشعبي في العِراق، وحركتيّ “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في قِطاع غزّة، وبإشرافٍ مُباشرٍ من الحرس الثوري الإيراني، ويبدو أنّ قرارًا صدر بتفعيل جميع هذه الأذرع وتحريكها لمُمارسة ضغوط على الإدارة الأمريكيّة لرفع العُقوبات عن إيران والعودة إلى الالتزام بالاتّفاق النووي، وزعزعة أمن واستقرار إسرائيل أيضًا، وإلا فالهَجمات ستستمر في العُمق النفطيّ السعوديّ، أو في عُمق دول أُخرى تقِف في الخندق الأمريكيّ.

هذا الهُجوم سواء كان بالطّائرات المُسيّرة أو بالصّواريخ الباليستيّة، وأيًّا كانت الأرض التي انطلقت منها، كشَف عن هشاشة الدفاعات السعوديّة لحماية هذه المُنشآت النفطيّة الأهم في البِلاد، مثلما كشف أيضًا عن “تلكؤٍ” الولايات المتحدة في توفير الحماية لحُلفائها رغم ابتزازها لمِئات المِليارات من الدولارات كثمنٍ لهذهِ الحماية.