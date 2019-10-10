شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا في ورطة.. كشف المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي وأخفاها خارج القنصلية ..وانفضاح المسؤول الذي عطل كاميرات المراقبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة تركية العديد من التسريبات التي حصلت عليها من مصادر في أجهزة المخابرات التركية حول مقتل خاشقجي.

وتأتي هذه التسريبات تزامنا مع اقتراب مرور على الجريمة التي وقعت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

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تركيا في ورطة.. كشف المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي وأخفاها خارج القنصلية ..وانفضاح المسؤول الذي عطل كاميرات المراقبة



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وبحسب صحيفة صباح التركية، فإن تلك التسريبات تعتمد على معلومات كشفها مواطن سعودي قدمها بشكل سري إلى السفارة التركية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

المواطن السعودي ووفقا لأبرز ما ورد بتقرير الصحيفة حصل على معلومات من رفاقه المقربين في جهاز المخابرات السعودي، والمعلومات التي قدمها تؤكد أن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو مسؤول رفيع .

وقال إن شخص يدعى “صالح النشاع”، وهو يعمل في الطب الجنائي وصل إلى إسطنبول قبل جريمة قتل خاشقجي بأسبوع، باستخدام جواز سفر أردني، وهو ما يدلل على أن نية القتل كانت مبيتة.

النشاع قام بتجهيز كافة المستلزمات لجريمة القتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

المتعاون المحلي

المعلومات وسجلات الكاميرات في مطار أتاتورك بإسطنبول، تظهر أن عضو المخابرات السعودية أحمد المزيني، والمسؤول الأول عن فريق التنفيذ، منصور أبو حسين، وصلا معا قبل الجريمة بيوم واحد ، وأن المزيني، قام باصطحاب مفلح شايع المصلح، أحد أعضاء فريق القتل إلى الفندق.

إفادة المصلح أكدت بأنه علم بموقع “المتعاون المحلي”، وقام بتسليمه حقائب فيها أكياس، علم بعد ذلك أنها “كانت تحتوي على أجزاء من جسد خاشقجي”.

محمد سعد الزهراني، أحد أعضاء فريق الاغتيال، أشار في إفادته، إلى أنه قام بتعطيل الكاميرات، ثم أخرج الأقراص الصلبة، وقام بتكسيرها، وألقاها في حاويات القمامة، إلا أن هذه المحاولات لتدمير المشاهد لم تنجح، إذ نجح فريق فحص الكاميرات في شرطة إسطنبول في استعادة مشاهد تحركات الفريق، بحسب صحيفة صباح التركية.