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عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح امس الاربعاء بمضاعفة الجهود والعمل لاستكمال التقدم الميداني في جبهة الضالع (جنوبي اليمن).

وأجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد الركن هادي العولقي للاطلاع على المستجدات الميدانية ، بحسب وكالة سبأ.

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الشرعية تنتصر جنوب اليمن .. والفريق علي محسن يخرج عن صمته ويصدر توجيهات عسكرية حاسمة .. وخطاب رسمي لـ‘‘هادي’’



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وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في المحافظة وما يحرزونه من تقدم ميداني يهدف إلى استكمال التحرير بالمحافظة وطرد الميليشيات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة، منوهاً إلى جهود وتضحيات جميع الوحدات العسكرية من منتسبي الجيش والمقاومة التي شاركت في العملية والمرابطة في مختلف الجبهات ضد الحوثيين.

كما عبر الفريق محسن عن الشكر والتقدير للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم للشرعية في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي في بلادنا والمنطقة.

ونقل نائب الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديره للتضحيات التي يقدمها الأبطال، مشدداً على مضاعفة الجهود والعمل لاستكمال التقدم الميداني.

من جانبه قدم العميد العولقي موجزاً عن العمليات العسكرية وما يتحلى به المقاتلون من معنويات قتالية عالية لاستعادة الشرعية ودحر الانقلاب، منوهاً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستكمال تنفيذ الخطط الميدانية.

وامس حققت قوات الجيش والمقاومة انتصارات كبيرة وحررت مناطق واسعة في قعطبة بالضالع وتقدمت الى مناطق محافظة إب.