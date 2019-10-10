شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. الملك سلمان يوجه قبل قليل ضربة قاضية للامارات ويعلن رسميا فك الارتباط معها ويكلف هذا الامير الشجاع القيام بعملية استخباراتية خطيرة في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الملك سلمان يوجه قبل قليل ضربة قاضية للامارات ويعلن رسميا فك الارتباط معها ويكلف هذا الامير الشجاع القيام بعملية استخباراتية خطيرة في اليمن
2019/10/10 الساعة 04:59 مساءً (الخليج 365 - متابعات )
قال موقع تاكتيكال ريبورتTactical Report)) الذي ينشر عادة معلومات مخابراتية وعسكرية، إن العاهل السعودي حلّ جميع الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية المشتركة السعودية - الإماراتية التي كانت تتواصل مع القبائل اليمنية.
ولفت الموقع إلى أنه وعقب القيام بهذه الخطوة أحيا الملك سلمان بن عبدالعزيز مكتبًا عسكريًا سعوديًا مسؤولًا عن العلاقات مع القبائل اليمنية وعيّن قائداً القوات السعودية المشتركة الفريق أول الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز على رأسها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الملك سلمان يوجه قبل قليل ضربة قاضية للامارات ويعلن رسميا فك الارتباط معها ويكلف هذا الامير الشجاع القيام بعملية استخباراتية خطيرة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.