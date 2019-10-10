صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الملك سلمان يوجه قبل قليل ضربة قاضية للامارات ويعلن رسميا فك الارتباط معها ويكلف هذا الامير الشجاع القيام بعملية استخباراتية خطيرة في اليمن

2019/10/10 الساعة 04:59 مساءً (الخليج 365 - متابعات )



قال موقع تاكتيكال ريبورتTactical Report)) الذي ينشر عادة معلومات مخابراتية وعسكرية، إن العاهل السعودي حلّ جميع الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية المشتركة السعودية - الإماراتية التي كانت تتواصل مع القبائل اليمنية.

ولفت الموقع إلى أنه وعقب القيام بهذه الخطوة أحيا الملك سلمان بن عبدالعزيز مكتبًا عسكريًا سعوديًا مسؤولًا عن العلاقات مع القبائل اليمنية وعيّن قائداً القوات السعودية المشتركة الفريق أول الأمير فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز على رأسها.

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