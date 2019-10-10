شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة عن حارس الملك سلمان الجديد وعلاقته بسعود القحطاني.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف المغرد الشهير “مجتهد” تفاصيل جديدة خطيرة عن الحارس الشخصي الجديد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلفا للواء عبدالعزيز الفغم الذي قتل في ظروف غامضة، وأشار مجتهد إلى أن وقوع الاختيار على هذا الشخص تحديدا يرجح سيناريو اغتيال اللواء “الفغم”.

وقال “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن الترتيبات الجديدة حول الملك التي أشار إليها بتغريدة سابقة والتي كانت سببا في مقتل الفغم، حصلت بتخطيط وإشراف سعود القحطاني.

جديد الخليج 365:

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وتابع مؤكدا أن العميد سعيد القحطاني الذي عين حارسا شخصيا للملك فقريب شخصيا ونسبا منه ـ يقصد سعود القحطاني ـ مضيفا أنه وليس الوحيد بل تم تعيين عدة أشخاص بترشيح سعود.

وكانت صحيفة “المناطق” السعودية كشفت عن بديل اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قُتل فجر الأحد الماضي “برصاص صديقه” –وفق الرواية الرسمية السعودية- التي لم تُقنع كثيرين وشككّوا بصحّتها.

وبحسب الصحيفة فقد تمّ تكليف العميد سعد بن مسفر القحطاني بمهام قائد قوة الحرس الخاص بديلاً عن عبدالعزيز الفغم من تاريخ 30 محرم 1441هـ، أي الأحد الماضي نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة.

وانتشرت أنباء تُفيد بأنّ العميد سعد بن مسفر القحطاني هو ابن خال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي والمتهم في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، والذي تؤكد التقارير انه ما زال على رأس مهامه.

وفي تعليقه على الخبر، قال المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” إن اذا تأكد المعلومة المتعلقة بالعميد القحطاني، فمعنى ذلك أن الحادثة كشفت بالكامل ولا تحتاج تآويلات كثيرة، “وبتنا على قرابة من ازاحة او اعلان وفاة الملك سلمان”.كما قال

ولم تُقنع الرواية الرسمية مغرّدين وتساءلوا: ” كيف قتله صديقه وبعدها مباشرة أقدم الأمن على قتل “الجاني”؟ ولماذا كانت قوات الأمن حاضرة في نفس الموقع؟ وكيف نشر الذباب الالكتروني التفاصيل قبل السلطات؟ وهل هذه الرواية الرسمية لإغلاق الملف بسرعة؟”.