اليمن وجيبوتي تبحثان علاقات التعاون الثنائية بين البلدين

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الخميس 10 أكتوبر 2019
وزير الخارجية محمد الحضرمي
الخليج 365
بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الخميس، مع سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في الرياض ضياء الحق بامخرمة ، العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين والاواصر التاريخية المشتركة .
وخلال اللقاء، ثمن الحضرمي مواقف جيبوتي الثابتة والداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بما فيها التسهيلات التي يحظى بها اليمنيون من قبل اخوانهم في جيبوتي.
واستعرض الوزير الحضرمي خلال اللقاء، مستجدات الاوضاع في بلادنا وحرص الحكومة الشرعية على السلام.
من جانبه ، هنأ السفير الجيبوتي الوزير الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية..معرباً عن أمنياته الصادقة له بالنجاح في مهامه خلال هذه المرحلة الراهنة .. مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها الى جانب الحكومة الشرعية وجهودها في سبيل استقرار الأوضاع في بلادنا.
حضر اللقاء مسؤول الوطن العربي بمكتب وزير الخارجية سكرتير اول محمد بعكر.
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