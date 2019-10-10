الحوثيون يجبرون مسؤولأ محلياً بإب على تعيين شيخ موال لهم

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الخميس 10 أكتوبر 2019
الحوثيين
إب - الخليج 365
أجبر الحوثيون، مسؤولا بمحافظة إب، على التوقيع بتعيين شيخ في جبلة بالقوة.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي والقيادي الحوثي أحمد صالح القادري المحسوب على القيادي الحوثي والمشرف العسكري للمليشيا بإب أبو علي العياني قاموا بالتهجم بالسلاح ومحاصرة المجمع الحكومي.
وأضافت أن المليشيا أقدمت على ارغام مدير عام مديرية جبلة على المريسي المعين في منصبه من قبل المليشيا ، قاموا بإرغامه في مبنى المجمع الحكومي بجبلة على التوقيع لتكليف المتحوث أحمد صالح القادري بتعينه شيخ في منطقته.
وأشارت إلى أن إجبار المريسي التوقيع للقادري، ومحاصرته داخل المجمع الحكومي جاء بعد رفض المريس التوقيع.
فيما تحدى محامي القادري مدير جبلة المريسي بأنه سوف يوقع الورقة وبعد تدخل وساطات محلية، أجبر المريسي على الإستجابة لمطالب المحاصرين للمجمع ولمكتبه
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