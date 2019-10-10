إصابة طفل برصاص راجع في إب وسرقة سيارة مواطن في ظل فوضى أمنية

الخميس 10 أكتوبر 2019

اب

إب - الخليج 365

أصيب طفل في محافظة إب وسط اليمن برصاص راجع في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقال مصدر محلي بأن الطفل "محمد علي" ، أصيب برصاص راجع في سوق الحطب بمنطقة جرافة وسط مدينة إب نتيجة الفوضى الأمنية وإطلاق النار في الهواء من قبل مسلحين ينتشرون بحارات وشوارع المدينة.

وأضاف المصدر بأن الطفل نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وأجريت له عملية جراحية لاستخراج الرصاص.

Advertisements

وأبدى الأهالي بمدينة إب غضبهم جراء تصاعد ضحايا الرصاص الراجع الناجم عن إطلاق النار في الأعراس بكثافة والمناسبات وفي أثناء تشيع مليشيا الحوثي لقتلاها، مستغربين استمرار سقوط الضحايا بالرصاص الراجع.

وتشهد محافظة إب فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وتصاعد سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بالرصاص الراجع الناجم عن الفوضى الأمنية التي تعصف بمديريات محافظة إب.

وفي ذات الحارة التي سقط فيها طفل برصاص راجع، أصيب مواطن آخر برصاص مسلحين مساء الثلاثاء.

وفي موضوع متعلق بالفوضى الأمنية التي تضرب محافظة إب، تعرضت سيارة فيتارا تابعة لأحد المواطنين، تعرضت للسرقة من الشارع العام بحي شارع بغداد وسط مدينة إب ، بعد أيام قليلة من مقتل المهندس طه التويتي بحي شارع بغداد والذي يشهد فوضى أمنية زادت فيها الجريمة والسرقات التي يتعرض لها أبناء الحي.