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تعر على أحوال الطقس المتوقع اليوم الخميس 10/10/2019

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 10 أكتوبر 2019

الطقس

تعر على أحوال الطقس المتوقع اليوم الخميس 10/10/2019

متابعات_الخليج 365

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الخميس ،على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 34° - الصغرى 28°)

 

 

 

صنعاء (العظمى 27° - الصغرى 11°)

 

 

 

تعز (العظمى 29° - الصغرى 16°)

 

 

 

المكلا (العظمى 34° - الصغرى 27°)

 

 

 

الحديدة (العظمى 36° - الصغرى 28°)

 

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سيئون (العظمى 35° - الصغرى 25°)

 

 

 

سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 24°)

 

 

 

ذمار (العظمى 25° - الصغرى 8°)

 

الغيضة (العظمى 31° - الصغرى 24°)

 

 

مأرب (العظمى 34° - الصغرى 20°)

 

صعدة (العظمى 28° - الصغرى 14°)

 

المحويت (العظمى 27° - الصغرى 13°)

 

 

عمران (العظمى 26° - الصغرى 10°)

 

الجوف (العظمى 34° - الصغرى 20°)

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