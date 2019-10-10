أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الخميس.. تعرف عليها

الخميس 10 أكتوبر 2019 المقاومة الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" عناوين أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمن للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس، تشرين الأول 10، 2019، وهي كالتالي: ـ عجز شديد لفرع البنك المركزي بتعز بسبب فساد الإخوان "تقرير" https://www.elyamnelaraby.com/425729/ ـ خاص.. مسلحون يطردون بالقوة معلمي وطلاب إحدى مدارس تعز https://www.elyamnelaraby.com/425721/ ـ حجة.. التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في حرض الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/425720/ ـ الخدمة المدنية تعلن الاثنين القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 14 أكتوبر https://www.elyamnelaraby.com/425717 ـ التوقيع على مصفوفة مشاريع لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي بتعز https://www.elyamnelaraby.com/425716 ـ المليشيا تتعمد تكديس الأسلحة بمنازل المواطنين بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/425712 Advertisements ـ الحوثية تستهدف بأسلحة مختلفة مواقع المشتركة بالدريهمي في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/425709 ـ الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة الفاروق في المخا بتعز https://www.elyamnelaraby.com/425708 ـ تفاصيل - أعنف هجوم على مواقع المشتركة بالحديدة والقوات تتصدى https://www.elyamnelaraby.com/425707/ ـ الحوثية تواصل إنتهاكاتها وتقصف الأحياء السكنية في التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/425706 ـ انفجار مخزن سري للحوثيين شمال حيس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/425684 ـ الانتقالي يقدم مساعدات للأسر المتضررة من حريق حي الإرسال بالممدارة https://www.elyamnelaraby.com/425683 ـ رئيس انتقالي محافظة أبين يتفقد اللواء 11 صاعقة https://www.elyamnelaraby.com/425682

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