شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..هذا هو الحكم النهائي الذي صدر بحق الداعية السعودي سلمان العودة .. ونجله يعلق بكلمات حزينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم. أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه وعن البقية

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