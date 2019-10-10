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عدن - ياسمين التهامي - شاهد"فيديو" اباحي جديد لـ سما المصري يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت الفنانة المصرية سما المصري، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جديد لها وصفه النشطاء بـ”الإباحي” كونها ترتدي “مايوه بكيني” . في حمام السباحة وتتعمد إظهار جسدها وتحسس صدرها وتقوم بحركات مثيرة. وكتبت سما المصري تعليقًا على الفيديو الذي نشرته على موقع “انستجرام” :” نرجع للمليطه تاني باه…..دي أنواع العوم الكلابي استنوا باه أنواع العوم الجاموسي..معايا مش هتقدروا تغمضوا عينكم خااالص…الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري. Advertisements جديد اب برس : .عوم كلابي كلابي مفيش كلام…..ااااه يامنحرفه”. وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل، واصفين الفيديو بالإباحي، مشيرين إلى أنها تسعى من خلال التعري والإباحية إلى زيادة نسب المشاهدات على قناتها عبر اليوتيوب، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف قانوني لوقفها عن هذه الأفعال التي تسيئ لمصر والمصريين.

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