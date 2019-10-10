"صور"رغد صدام حسين تفاجئ الجميع بمحتواهن..رسائل كتبهن صدام حسين بخط اليد من داخل السجن

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عدن - ياسمين التهامي - هذا تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦ :

" ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة ..

فهما في العيون ، و نحن لهما رماح ..

أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار - ولو ساعة واحدة - موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه " #save_the_iraqi_peolpe #صدام_حسين

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