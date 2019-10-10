الاكثر مشاهدة - ورد الآن : رسالة أمريكية عاجلة إلى ‘‘محمد بن سلمان’’ بشأن ‘‘سلمان العودة’’ .. والأخير يعيش لحظات حاسمة مع نطق الحكم بشأنه

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : رسالة أمريكية عاجلة إلى ‘‘محمد بن سلمان’’ بشأن ‘‘سلمان العودة’’ .. والأخير يعيش لحظات حاسمة مع نطق الحكم بشأنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضوان في الكونغرس الأمريكي، طلبًا عاجلًا إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن الداعية المعتقل سلمان العودة، والذي ستكون آخر جلسات محاكمته اليوم الخميس.

وطالب السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، السلطات السعودية بالإفراج عن سلمان العودة، وتغليب وجهة نظر حقوق الإنسان بشأن الداعية السعودي المعتقل.

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بدوره، قال عضو الكونغرس الأمريكي، الديمقراطي دون باير، عبر حسابه بـ"تويتر": "ستقرر الحكومة السعودية مصير الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالحكم على سلمان العودة، المحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين".

وأضاف "باير"، الذي يمثل ولاية كارولاينا الشمالية: "تبرز قضيته (العودة) وسط حملة مقلقة على حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية باعتبارها مظلمة خاصة.. يجب أن يطلق سراحه".

وحضر سلمان العودة، خلال الأسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد بأن النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة في حسابه بتويتر".

واعتقلت السلطات السعودية، سلمان العودة، في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، فيما يُحاكم بتهم منها "زعزعة الاستقرار، والتأليب على ولاة الأمر"، و34 تهمة أخرى.