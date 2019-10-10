الاكثر مشاهدة - سعود القحطاني يسعد كل القطريين ويوجه صفعة موجعة للإماراتي ‘‘حمد المزروعي’’ بعد إساءته لوالدة أمير قطر ‘‘الشيخة موزا’’.. وآل الشيخ يرد

شكرا لقرائتكم خبر عن سعود القحطاني يسعد كل القطريين ويوجه صفعة موجعة للإماراتي ‘‘حمد المزروعي’’ بعد إساءته لوالدة أمير قطر ‘‘الشيخة موزا’’.. وآل الشيخ يرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار المغرد الإماراتي حمد المزروعي موجة كبيرة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إساءته الخطيرة لنساء قطر ، وخاصة والدة أمير البلاد . وأعاد نشطاء سعوديون مؤيدون لولي العهد محمد بن سلمان نشر تغريدة مثيرة كتبها المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني ، حيث قال: "قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة. هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله. وماعلمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام". Advertisements

فيما قال المغرد السعودي منذر آل الشيخ مبارك: "إياك والتبرير للتعرض للأعراض تحت أي ظرف والله لايبرر ذلك ولايرضاه من في قلبه ذرة خير ووالله إنا نتأذى كما يتأذى من تعرض لعرضه ولانقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن آذانا في أنفسنا. إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله".

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