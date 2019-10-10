الاكثر مشاهدة - ورد الآن : بعد انطلاق العملية العسكرية في سوريا .. تركيا تتوعد السعودية والإمارات بسبب تجويع وقتل المدنيين في اليمن وتصدر البيان رقم1

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : بعد انطلاق العملية العسكرية في سوريا .. تركيا تتوعد السعودية والإمارات بسبب تجويع وقتل المدنيين في اليمن وتصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض وزير الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء بشدّة انتقادات دول خليجية للعمليّة العسكريّة التركيّة في شمال سوريا، مُتّهماً تلك الدول “بقتل وتجويع الكثير من المدنيّين” في اليمن. ونقلت وكالة الأناضول التركيّة عن تشاوش أوغلو قوله: “لقد قتلتم وجَوّعتم الكثير من المدنيّين في اليمن. بأيّ حقّ تُعارضون الآن هذه العمليّة”، وذلك في ردّ واضح منه على انتقادات السعوديّة والإمارات. Advertisements من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية التركية، إنه لا معنى ولا قيمة للبيان الصادر في نهاية الاجتماع بين مصر واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، والذي وجه اتهامات لا أساس لها وملفقة ضد تركيا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء، ردا على البيان الذي صدر عن الاجتماع بين مصر واليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، الثلاثاء، في القاهرة.

وأوضحت الوزارة أنه “لا معنى ولا قيمة للبيان الذي تضمن مزاعم لا أساس لها ضد بلادنا”.

وأشارت إلى أن البيان يعد آخر نموذج على قيام الثنائي اليوناني/الرومي بإشراك بلدان المنطقة في سياساتهما القومية المتطرفة المناقضة للقانون الدولي.

وشدّدت على أن تركيا تبذل منذ البداية جهوداً بنية حسنة في قضية قبرص، وتبدي إرادة قوية لحلها.

وأكّدت أن سياسات اليونان وقبرص الرومية كانت لها نتائج ضد مصر في السابق، من ناحية مناطق الولاية البحرية، وأنه يبدو أن الأخيرة تغض الطرف عن استغلالهما لهذا الوضع.

ولفتت إلى أن تركيا مستعدة لمناقشة تحديد مناطق الولاية البحرية في شرق المتوسط بطريقة منصفة مع جميع بلدان المنطقة، ما عدا قبرص الرومية.

وقالت إن جمهورية شمال قبرص التركية هي المحاور المعني بالنسبة إلى قبرص الرومية.

كما عبّرت عن رفضها بشدة للاتهامات التي لا أساس لها والملفقة ضد تركيا، في الجزء الخاص بسوريا من البيان. (وكالات)

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