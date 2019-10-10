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عدن - ياسمين التهامي - نفّذت مخابرات أبوظبي؛ إجراءً جديدًا صادمًا ضد أمير سعودي يعادي ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الذي يعد أقرب حاكم عربي إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوعزت مخابرات أبوظبي إلى مكتب موقع "تويتر" في دبي، بتغيير اسم هاشتاغ #عبدالعزيز_بن_فهد الذي تصدر التريند -قائمة الأكثر تفاعلًا- في السعودية.

ودشنَّ مغردون سعوديون مساء اليوم؛ هاشتاغًا باسم #عبدالعزيز_بن_فهد، تداولوا خلاله صورة حديثه للأمير تجمعه مع ابنته الجوهرة، إلا أنهم فوجئوا بتغيير اسمه إلى #عز_بن_فهد.

وتعجب الكوميدي السعودي #عز_بن_فهد من تصدر هاشتاغ باسمه على موقع "تويتر"، وكتب: "وش السالفة"، فيما واصل مغردون التدوين على الهاشتاغ.

وكان عبد العزيز بن فهد، شنَّ هجومًا على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، العام قبل الماضي، ووصفه بـ"الشيطان"، بسبب سياساته الدموية -بحسب وصفه- في الوطن العربي.

وعقب التغريدة التي نشرها عبد العزيز بن فهد، اختفي بشكل مفاجئ، فيما ترددت أنباء عن اعتقاله، إلا أنه ظهر بعد أشهر خلال زيارة أجراها له ابن عمه محمد بن سلمان، لنفي تلك الإشاعات.

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مصير صادم لأمير سعودي بارز حليف للأمير المعزول محمد بن نايف بعد هجومه على ولي العهد .. شاهد ماذا حدث له ؟ (صور)



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وتكررت الحادثة الأسبوع الماضي، بعد أن غير "تويتر" هاشتاغ #محمد_بن_نايف إلى #محمد_بن_ناصر، بعد تصدره "تويتر" السعودية وظهوره في عزاء اللواء عبد العزيز الفغم، حارس العاهل السعودي.

يذكر أن الكاتب العماني المقرب من دوائر صنع القرار في السلطنة، عباس المسكري، أكد اختراق مكتب "تويتر" في دبي من جانب مخابرات أبوظبي.