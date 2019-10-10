شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مزلزلة : بن سلمان يهز ‘‘تويتر‘‘ بتغريدة صادمة تتحدث عن اعدام والده اليوم الخميس .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”هذه المرأة ارتكبت المجزرة” (الفيديو)

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