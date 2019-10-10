شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن من داخل السجن رسائل بخط صدام حسين .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، رسائل أثارت جدلا واسعا من أبيها بعث بها من داخل المعتقل أيام اعتقاله عقب الغزو الأمريكي.

ونشرت “رغد” في تغريدة لها على حسابها بتويتر نص هذه الرسائل التي تنشر لأول مرة، وحوت تعليق صدام على مقتل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى.

كما نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدة أخرى نص ما قالت إنه تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦: “ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة .. فهما في العيون ، و نحن لهما رماح .. أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار – ولو ساعة واحدة – موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه”.

تنويه: صور الرسائل موجودة في تغريدات رغد صدام حسين. . أدناه:

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