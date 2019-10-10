عجز شديد لفرع البنك المركزي بتعز بسبب فساد الإخوان "تقرير"

الخميس 10 أكتوبر 2019

البنك المركزي اليمني فرع تعز

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم. عن عجز شديد يبديه فرع البنك المركزي اليمني في محافظة تعز لتسديد رواتب موظفي التربية والتعليم لشهر سبتمبر الماضي.



وبحسب مصادر "الخليج 365" الخاصة فإنه سلطة الامر الواقع لجأت الي حيلة جديدة لإخفاء مشكلة فرع البنك المركزي الذي بات اشبه بصندوق لهوامير الفساد.

ووفق المصادر، فإن "ومرد ذلك الي حالة الفوضى والارتباك التي يعيشها فرع البنك والذي صدرت عنه مؤخرا سحوبات مالية لمقربين من بعض النافذين الإخوان في تعز دون ان يكون لهم صفة تخول لهم عملية السحب لمثل تلك المبالغ الضخمة ،وماتزال محل تساؤل.

ويواجه فرع البنك ازمة سيولة نقدية للايفاء بالتزاماته ،يعتقد ان مردها لحالة الفوضى والارتباك التي يعيشها فرع البنك والذي صدرت عنه مؤخرا سحوبات مالية لمقربين من بعض النافذين في تعز دون ان يكون لهم صفة تخول لهم عملية السحب لمثل تلك المبالغ الضخمة ،وماتزال محل تساؤل.

وكان فرع البنك عزز مصرف الكريمي برواتب مكاتب السلطة المحلية قبل اكثر من اسبوع وفق جدول يحدد عملية الصرف ،وهو اجراء لاول مرة يتم.

وأشارت المصادر إلى أنه "تم استثناء مكتب التربية والتعليم كاكبر قطاع في المحافظة نظرا لانعدام السيولة وتم بعدها باسبوع صرف رواتب مديريتي المظفر والقاهر على ان تتبعها اخريات وفق جدول جرى توزيعه الا ان ذلك لم يتم نظرا للعجز المتكرر في توفير السيولة النقدية ،وعملية الصرف ماتزال متعثرة وغير منتظمة".

وطبقاً للمصادر، جرت العادة منذ عودة الرواتب ان تتم عملية الصرف لمكاتب السلطة المحلية بتعز كل جهة او مكتب يحرر شيك واحد للبنك ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة كلها يتم تحرير رواتبها بشيك واحد فقط، شهر سبتمبر الشيك انقسم الى 23شيك بحسب عدد المديريات لان البنك غير قادر على ضخ الرواتب لجميع موظفي التربية والتعليم دفعة واحدة".

وتقول المعلومات إن "حيلة لجأت اليها سلطة الامر الواقع ،لاخفاء مشكلة فرع البنك المركزي بتعز الذي بات اشبه بصندوق للسلطة الامر الواقع".

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ومايجري بحسب متابعين عملية تخبط للبحث عن سلف لدى البنك التجاري وجمع ايرادات للتغطية على فضيحة العجز للرواتب.

وبحسب المصادر، فإن "البنك المركزي اليمني في عدن سلم رواتب موظفي الدولة في تعز لفرعه في تعز تباعا -ثلاثة ارباع السنة المالية - شهر سبتمبر كان يفترض ان يصرف كسابقيه بدون (عتعتة) او استقطاعات من الرواتب باعتباره الشهر الثالث في الربع الثالث اي ان سيولته النقدية موجودة اصلا لدى فرع البنك بتعز".

وأضافت "والي الآن البنك يواجه عجز مع ان الربع الثالث مسلم لديه كاملا ،مايجعلنا نتساءل اين ذهب الراتب وكيف يتم امتصاص السيولة من بنك تعز فور دخولها ".

الروايات تعددت عن اسباب التعثر والعجز فهناك من ذهب الى ان السيولة سحبت لتغطية حرب تحرير المحرر في التربة.

ورواية اخرى تقول ان سلطة الامر الواقع "الإخوان" سحبت الرواتب لتغطية نفقات احتفالات ثورة ال26من سبتمبر التي زادت عن ال40 مليون ريال ،لكن تظل كل تلك مجرد روايات ،تحتاج للتصويب.

وعبر موقف حاسم من فرع البنك المركزي في تعز يضع النقاط على الحروف حول كثير مما يطرح ، ومادامت الرواتب موجودة والمحافظة محررة ولديها ايرادات مختلفة تدخل البنك بشكل يومي يفترض ان هناك فائض سيولة.

الراجح ، أن فضيحة تبديد الموارد هذه كارثة اخرى تحتاج لوقفة منفصلة ، فقد رشحت معلومات ان ايرادات تعز يجري التعامل معها كغنيمة حرب يتم تحاصصها من (المنبع) بين الإخوان وحلفائهم ،لتغطية نفقات مواكبهم وعبثهم ..

التلاعب في الموارد لم يعد خاف والحديث عنها لم يعد سر.

وعلى فرع البنك المركزي في تعز ان يصدر نشرة شهرية للراي العام يوضح فيها اين تذهب موارد الشعب.