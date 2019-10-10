خاص.. مسلحون يطردون بالقوة معلمي وطلاب إحدى مدارس تعز

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الخميس 10 أكتوبر 2019
تعز
الخليج 365 - علي كامل:
أقدم مسلحون، على طرد معلمي وطلاب إحدى المدارس بمحافظة تعز، بالقوة.
وبحسب مصادر خاصة أفادت مراسل "الخليج 365"، فإنه "لليوم الثالث علي التوالي، أغلقت جماعة مسلحة بتعز وطردت بقوة السلاح معلمي وطلاب مدرسة الثلايا بالمحصاب - مديرية المظفر.
وتظاهر الطلاب والمعلمون يإحراق إطارات السيارات في الشارع العام أمام المبني إحتجاجآ علي منعهم من مواصلة دراستهم في المبني الذي بداوا شهرهم الدراسي الأول فيه.
فيما حمل أولياء أمور الطلبة :يحملون الجهات المختصة في السلطة المحلية والتربية المسؤولة الكاملة عن ضياع مستقبل أبنائهم الدراسي .
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