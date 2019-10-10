شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سما المصري تفجر موجة غضب شديدة وتهز ”انستجرام” بآخر ظهور لها في هذا المكان على طريقتها ”الخاصة” .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت الراقصة المصرية سما المصري فيديو جديد على حسابها بالانستجرام فجر موجة غضب شديدة بين المتابعين . وظهرت الراقصة الاستعراضية سما المصري بالفيديو الجديد وهي بمطبخ منزلها ، ترتدي ملابس فاضحة تظهر من خلالها مؤخرتها وصدرها بشكل بارز وملفت . جديد الخليج 365: Advertisements وما اثار الاستغراب اكثر هو ان الراقصة سما المصري لم تعرف عن ماذا تتكلم بالفيديو الجديد وظلت متلبكه وتدور بين دواليب المطبخ مستعرضة مؤخرتها امام الكاميرى . وتساءل المتابعون في تعليقاتهم عن الهدف من هذا الفيديو وماهي المعلومة المفيدة التي اوصلتها المصري من خلاله للجمهور ؟ يشار إلى ان الراقصة المصرية تعمل بين الفينة والاخرى على نشر فيديوهات فاضحة تستعرض فيها جسمها ، وتثير الجدل في اوساط الشارع المصري والعربي على حد سوا.

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