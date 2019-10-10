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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عبر وسم “#لبناني_يتحرش_بسعوديات”، عقب تداول مقطع مصور للبناني ظهر بأحد المقاهي وهو يتحرش بشابات سعوديات ويصورهن.

متداولوا المقطع كشفوا تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى إن الشاب اللبناني راهن زميله على التحدث مع الفتيات السعوديات والحصول على أرقامهم ومصاحبتهم.

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“فيديو فاضح“ لبناني يتحرش بسعوديات يشعل مواقع التواصل.. الأغرب رد فعل البنات غير المتوقع!

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مقطع متداول لـ #لبناني_يتحرش_بسعوديات!



من المسؤول عن إيصالنا لهذا الحال؟ pic.twitter.com/hvzhj9pqal Advertisements — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 6, 2019

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حقوق الضعوف@hukusfof

مقطع متداول لـ #لبناني_يتحرش_بسعوديات!

من المسؤول عن إيصالنا لهذا الحال؟

مقطع متداول لـ #لبناني_يتحرش_بسعوديات!



من المسؤول عن إيصالنا لهذا الحال؟ pic.twitter.com/hvzhj9pqal — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 6, 2019

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مقطع متداول لـ #لبناني_يتحرش_بسعوديات!



من المسؤول عن إيصالنا لهذا الحال؟ pic.twitter.com/hvzhj9pqal — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 6, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

مقطع متداول لـ #لبناني_يتحرش_بسعوديات!



من المسؤول عن إيصالنا لهذا الحال؟ pic.twitter.com/hvzhj9pqal — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 6, 2019

الأمر الذي فجر موجة غضب بين النشطاء السعوديين، وانتقد عدد من المغردين ما قام به الشاب وكذلك عدم وجود رد فعل من الفتيات السعوديات، مترحمين في ذات الوقت على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألغاها ابن سلمان.

#لبناني_يتحرش_بسعوديات



في الماضي، لم يكن يجرؤ أي وافد على ارتكاب فعل خادش للحياء فضلاً عن تصويره ونشره في تحدٍ واضح للوطن الذي تفضل عليه بلقمة العيش !



ربما لأنه يعلم أنه "من أمن العقوبة أساء الأدب" لذلك تجرأ وسيتجرأ غيره وسنصبح نحن السعوديون مثاراً للتهكم على وسائل التواصل !! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) October 6, 2019

">

محمد اليحيا@Alyahyamo7ammad

#لبناني_يتحرش_بسعوديات

في الماضي، لم يكن يجرؤ أي وافد على ارتكاب فعل خادش للحياء فضلاً عن تصويره ونشره في تحدٍ واضح للوطن الذي تفضل عليه بلقمة العيش !

ربما لأنه يعلم أنه "من أمن العقوبة أساء الأدب" لذلك تجرأ وسيتجرأ غيره وسنصبح نحن السعوديون مثاراً للتهكم على وسائل التواصل !!

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#لبناني_يتحرش_بسعوديات



في الماضي، لم يكن يجرؤ أي وافد على ارتكاب فعل خادش للحياء فضلاً عن تصويره ونشره في تحدٍ واضح للوطن الذي تفضل عليه بلقمة العيش !



ربما لأنه يعلم أنه "من أمن العقوبة أساء الأدب" لذلك تجرأ وسيتجرأ غيره وسنصبح نحن السعوديون مثاراً للتهكم على وسائل التواصل !! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) October 6, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

#لبناني_يتحرش_بسعوديات



في الماضي، لم يكن يجرؤ أي وافد على ارتكاب فعل خادش للحياء فضلاً عن تصويره ونشره في تحدٍ واضح للوطن الذي تفضل عليه بلقمة العيش !



ربما لأنه يعلم أنه "من أمن العقوبة أساء الأدب" لذلك تجرأ وسيتجرأ غيره وسنصبح نحن السعوديون مثاراً للتهكم على وسائل التواصل !! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) October 6, 2019

وين التحرش واضح انهن مبسوطات ماشفنا منهن اي ردة فعل ضده إذا هو متحرش فهن عديمات تربية مافيه وحده يتجراء عليها رجال بهالشكل الا هي معطيته الضوء الاخضر! 🙄👌🏻(المقطع كامل)💔 #لبناَني_يتحرٌش_بسًٌعوديات



المقطع كامل من هذا الحساب @3enayeMariam pic.twitter.com/OHdNuNmj9t — Edited Icons (@editedicons) October 6, 2019

">

Edited [email protected]

وين التحرش واضح انهن مبسوطات ماشفنا منهن اي ردة فعل ضده إذا هو متحرش فهن عديمات تربية مافيه وحده يتجراء عليها رجال بهالشكل الا هي معطيته الضوء الاخضر! Advertisements

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