حجة.. التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في حرض الحدودية

الخميس 10 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف الخليج 365 ـ حجة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019 غارات على مواقع للمليشيا في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية ت عرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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