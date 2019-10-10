التوقيع على مصفوفة مشاريع لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي بتعز

الخميس 10 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

تعز - الخليج 365

ذكرت مصادر رسمية، أنه تم التوقيع على دعم مصفوفة لعدد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



جاء ذلك خلال عقد اجتماع برئاسة وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل بمدراء فروع مؤسسة المياه بمديريات المظفر -القاهرة -صاله، وممثل منظمة كير المهندس منتصر على طه ومدير ادارة المشاريع في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في المحافظة المهندس صادق التبعي وبحضور مدير عام المتابعة في المحافظة جميل بشر وذلك لمناقشة واقرار دعم مصفوفة من المشاريع المتعلقة باصلاح شبكة المياه والمجاري في المدينة.

واستعرض الاجتماع نتائج وتوصيات الاجتماع السابق ووافق عليه، والذي اقر فيه دعم عدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه والصرف الصحي في مديريات المدينة والتي ستمولها منظمة كير العالمية.

Advertisements

وخلال اللقاء اشاد وكيل المحافظة بجهود منظمة كير العالمية في تنفيذ عدد من المجالات الانسانية والخدمية في المحافظة مؤكدا تسهيل السلطة المحلية لكافة الاعمال التي سيتم تنفيذها من قبل المنظمة والذي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع مدراء عموم مديريات المدينة ومؤسسة المياه في المحافظة.

واشار جامل الى احتياج مديريات المدينة لعدد من المشاريع الخدمية الضرورية كالصحة والمياه والنظافة والبيئة وغيرها من المشاريع الخدمية ذات الاولوية التي ينبغي توفيرها للمواطنين للتخفيف من معاناتهم، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية لدعم المشاريع الخدمية والانسانية في المدينة نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.

الى ذلك تم التوقيع على دعم مصفوفة لعدد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي والتي تم اقرارها من قبل السلطة المحلية في مديريات المظفر والقاهرة وصاله والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في المحافظة مع منظمة كير العالمية بتنسيق واشراف السلطة المحلية في المحافظة، وذلك كمرحلة اولى باجمالي 416 الف دولار منها 276 الف دولار لاصلاح شبكة المجاري و140 الف دولار لاصلاح شبكة المياه المتضررة جراء الحرب.

كما عقد وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل اجتماعا مع مدراء عموم وأمن مديريات المظفر -القاهرة -صالة، لمناقشة عدد من الجوانب الأمنية في المدينة .

وحث جامل على مزيد من الجهود وفرض الأمن والتعاون مع المواطنين في قضاياهم المختلفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في التعامل مع كافة القضايا المختلفة واحالتها الى جهة الاختصاص وتنفيذ توجيهات السلطة المحلية بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة وعدم التجاوز في الصلاحيات المحددة حسب القانون.