الحوثية تستهدف بأسلحة مختلفة مواقع المشتركة بالدريهمي في الحديدة

الخميس 10 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن ..

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات استهدفت المواقع التي تتمركز فيها القوات شرق المديرية قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف آر بي جي. وأضاف المصدر أن عناصر المليشيا استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبسلاح 14.5.

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