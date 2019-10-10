الحوثية تستهدف بأسلحة مختلفة مواقع المشتركة بالدريهمي في الحديدة

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الخميس 10 أكتوبر 2019
الحوثيين
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن ..
وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات استهدفت المواقع التي تتمركز فيها القوات شرق المديرية قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف آر بي جي.
وأضاف المصدر أن عناصر المليشيا استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبسلاح 14.5.
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