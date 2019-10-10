- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 10 أكتوبر 2019
الهلال الإماراتي
تعز- الخليج 365
افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة الفاروق بمديرية المخا محافظة تعز بحضور السلطة المحلية.
وتعد الفاروق سادس مدرسة يتم افتتاحها ضمن حملة العودة إلى المدرسة والتي تشمل 16 مدرسة ليرتفع عدد المشاريع المؤهلة بتمويل إماراتي في الساحل الغربي إلى 36 مشروعا كانت الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية قد اخرجتها عن الجاهزية تماما.
وأكد عبدالله الحبيشي ممثل الهلال في الساحل الغربي أن الهدف المرسوم للحملة منذ تحديد المدارس المدمرة في الساحل الغربي لإعادة ترميمها وتأهيلها وافتتاحها يستهدف تمكين نحو 16 الف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية ومواصلة تعليمهم إلى جانب 8 الاف طالب وطالبة استوعبتهم المدارس التي تم افتتاحها في وقت سابق.
ولفت في تصريح له خلال الإفتتاح إلى أن ترميم المدارس تم بناء على دراسة ديموغرافية بحيث يتم تأهيل مدرسة على الأقل في كل منطقة ذات كثافة سكانية وبما يضمن عدم انقطاع التعليم على طول إمتداد الساحل الغربي.
بدوره أعرب سلطان محمود مدير عام مديرية المخا عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات حكومة وشعبا مؤكدا أن هيئة الهلال سدت الفراغ الكبير في السلطة وأعادت عجلة الحياة في مديرية المخا وكافة مديريات الساحل الغربي إلى الدوران.
من جانبه أكد مدير مدرسة الفاروق محمد سالم مكي أن ترميم وتأهيل وتأثيث وافتتاح المدرسة مكن أكثر من 500 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.
وعقب الإفتتاح تجول مدير الهلال ومدير المديرية وهيئة التدريس في الفصول الدراسية ودشنوا توزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة على الطلاب
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة الفاروق في المخا بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.