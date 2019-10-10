شكرا لقرائتكم خبر عن لا رسوم لـ العمالة والمرافقين بعد اليوم .. دولة خليجية تفتح أبوابها للوافدين وتسمح بالعمل في هذه القطاعات بتسهيلات جديدة ومغرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يهمك ايضاً:

انقلاب مفاجئ.. السعودية تعلن دعمها لعمليات تركيا في سوريا ..ومقاتلات سعودية تصل قاعدة إنجرليك التركية وعسيري يخرج عن صمته

نبوءة خطيرة لـ‘‘عبدالباري عطوان’’: انقلاب مفاجئ في السعودية .. وخيانة أمريكية خطيرة بشأن قصف ‘‘أرامكو’’



شاهد كيف رد ولي العهد السعودي حين “وبخه” والده الملك سلمان عندما سمع رأي كبار العلماء بخصوص المشايخ المعتقلين ؟



لا رسوم لـ العمالة والمرافقين بعد اليوم .. دولة خليجية تفتح أبوابها للوافدين وتسمح بالعمل في هذه القطاعات بتسهيلات جديدة ومغرية



سما المصري تنشر فيديو جديد على طريقتها ‘‘الخاصة‘‘– انقح من الاخير.. وتفجر موجة غضب عارم ‘‘تهز‘‘ انستجرام.. شاهد



المشاط يطيح بقيادي حوثي كبير من رئاسة الوزراء في حكومة الانقلاب بصنعاء.. بعد أن دافع كثيراً عن الجماعة مُنذ أنقلابها!



عاجل : سقوط أقوى المعسكرات بيد قوات الجيش الوطني ووقوع كبار قيادته في الأسر.. (فيديو)



‘‘حدث صادم‘‘ يقع في جنازة الفنان طلعت زكريا ويصيب هنا الزاهد بانهيار شديد ونوبة بكاء مؤثرة .. شاهد



صحيفة سعودية : نقطة خلاف ”وحيدة” هي التي مازالت تؤخر التوصل للاتفاق بين الحكومة الشرعية و”الإنتقالي” في جدة؟!



عاجل : ليست من إيران ولا العراق .. الكشف أخيرا عن مصدر الصواريخ الحوثية التي دكت أرامكو السعودية ‘‘من دولة عظمى‘‘



بعد دخول معركة ‘‘كسر العظم‘‘ .. الأميرة هيا بنت الحسين تهزم حاكم دبي بن راشد والأخير يستنجد بهذا الشخص لإنقاذه من الفضيحة



حادثة صادمة تهز الأسرة الحاكمة في الكويت .. وهذا ما حدث لشقيق أمير البلاد الشيخ الصباح



إعلامي إماراتي شهير يهاجم السعوديين ويصفهم بـ”الحمير” ويسأل: ”من أنتم؟”.. ثم يقبّل حذاء ”محمد بن زايد” على الهواء..! (فيديو)



Advertisements

”مجتهد” يكشف عن ظهور مفاجئ لـ”سعود القحطاني” في هذا المكان غير المتوقع عقب مقتل اللواء ”الفغم”



أول مكافأة رسمية من السعودية لأسرة اللواء الفغم جزاء وفائه المطلق للملك سلمان .. وأمير سعودي يزف الخبر



عاجل .. لأول مرة في التاريخ.. الحكومة المصرية تعلن رسمياً دخول البلاد مرحلة ”الفقر المائي” وتطالب بتدخل دولي عاجل..!



أولى (الصور) للهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون اليوم على إحدى الناقلات المحملة بالنفط في جنوب اليمن..! (شاهد)





ورد الآن : السعودية تطلق عملية عسكرية ضخمة ضد إيران .. ومسؤولون يتوعدون بمسح طهران من الخارطة



إعلان الحرب على مسقط ..اشتعال عود الثقاب بين الإمارات وعمان ..وصحيفة دولية تكشف طبيعة المعركة الحاسمة



‘‘فيديو مؤثر‘‘ لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ..شاهد كيف يذرف الدموع ويبكي بحرقة عقب محاولة اقتحام ‘‘القصر’’

وأخيرًا .. مصدر موثوق يفجر مفاجأة مزلزلة عن ”القاتل الفعلي” لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ويكشف عن ”انقلاب خطير” في الأسرة الحاكمة



رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور”



ورد الآن .. انقلاب متكامل الأركان في أبوظبي وهذا مصير محمد بن زايد وأبنائه وإخوته..”تفاصيل صادمة” تقلب الأمور راسًا على عقب



شاهد ”حورية الأرض” .. ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم .. ”صور”



مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”امرأة ارتكبت المجزرة” (الفيديو)



علنت السلطات القطرية، تقديم تسهيلات جديدة للوافدين إلى البلاد فيما يخص الحصول على تأشيرة الدخول وإجراءات العمل.

وقال محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، حول تحديث القوانين واللوائح المنظمة للوافدين وسوق العمل، إنه سيتم العمل بالإجراءات الجديدة قريبًا، المتمثلة في السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص، دون الحاجة لنقل إقامتهم على تلك الشركات، وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة.

وأضاف أنه سيتم استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، تلبي متطلبات سوق العمل وتخلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وكشف العتيق عن استحداث تأشيرة عمل مؤقتة من شهر لغاية 6 أشهر، إضافة إلى تخفيض 20 بالمائة من رسوم الخدمات الإلكترونية.

وأفاد بأنه سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية، وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية.

وستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال (82.4 دولار)، ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال (137.3 دولار)، ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال (54.9 دولار) شهريًا.

ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.

وارتفع عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.346 مليون زائر، حسب بيانات رسمية.

