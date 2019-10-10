شكرا لمتابعة خبر عن اعلان رسمي..حاكم دبي يصعق كل الاماراتيين ويعلن قبل قليل عن اختطاف طائرتين وانقلاب عسكري مرعب في الامارات وحالة استنفار قصوى تعم كل المدن الاماراتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي..حاكم دبي يصعق كل الاماراتيين ويعلن قبل قليل عن اختطاف طائرتين وانقلاب عسكري مرعب في الامارات وحالة استنفار قصوى تعم كل المدن الاماراتية

2019/10/10 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

كشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كيف تولى مقاليد الحكم في الإمارات، رغم أنه رفض ولاية العهد لأربع مرات، بالإضافة إلى تفاصيل إخماده لـ"الانقلاب في إمارة الشارقة. وسرد محمد بن راشد، في كتابه الجديد "قصتي… 50 قصة في خمسين عاما"، "كيف تولى مقاليد الحكم، رغم أنه رفض ولاية العهد لأربع مرات، خشية ألا يجد من يتفهم رؤيته التطويرية، قبل أن يمسك بزمام الحكم في إمارة دبي العام 2006، خلفا لشقيقه الراحل الشيخ مكتوم"، وذلك وفقا لـ"إرم نيوز".

وروى حاكم دبي، كيف واجه بنفسه انقلابا في إمارة الشارقة، بعد أقل من شهرين من إعلان اتحاد الإمارات، وتمكن من إحباطه، وقد استخدم فيه دهاءه رغم غياب القوة آنذاك، مؤكدا أن مؤسس دولة الإمارات ورئيسها الراحل الشيخ زايد، والذي طلب منه التكفل بمسألة الانقلاب، التقاه بعد إنهاء الانقلاب في سيارته، وأعطاه تمرات وفنجان قهوة، وقد وصف الشيخ محمد ذلك الموقف: "أعطاني بيده تمرات ثم فنجان قهوة، وكأنه يقول لي: أنت.. أنت يا محمد". -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: -------------------------------------------------------------------------------------------------- كما كشف محمد بن راشد، في كتابه، تعامله مع حادثين إرهابيين على الأقل لاختطاف طائرتين، وكيف أنه تولى بنفسه التحدث إلى الإرهابيين وطوال ساعات، لإقناعهم بضرورة الاستسلام، كما استذكر انبهار الرؤساء العرب بمدينة دبي الفتية والصاعدة بقوة، مثل معمر القذافي، وبشار الأسد، ومقارنتها بمدنهم العريقة المتأخرة، وحلمهم أن تصير على غرار إمارة دبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعلان رسمي..حاكم دبي يصعق كل الاماراتيين ويعلن قبل قليل عن اختطاف طائرتين وانقلاب عسكري مرعب في الامارات وحالة استنفار قصوى تعم كل المدن الاماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.