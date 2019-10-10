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صنعاء - ياسمين الخيامي - الساحرة اليمنية صوفية الشامي تؤكد قدرتها على الانتقام للرئيس السابق علي عبد الله صالح والقضاء على زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي بطريقة تصيبه بالجنون

2019/10/10 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

تعهدت الساحرة اليمنية صوفية الشامي بالقضاء على زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي وجعله شخص عاجز وضعيف وغير قادر على القيام باي مهام عسكرية او مدنية

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وذكر عبد العزيز حسين الحجوري وهو من ابناء حجة في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان الساحرة العجوز أكدت للجميع انها تستطيع ان تجعل عبد الملك الحوثي يصاب بالجنون بالاضافة الى اصابته بكل الامراض التي تجعله بلا حول ولا قوة .

لافتا الى ان الساحرة التي تدعى صفية محمد عبد السلام الشامي طلبت منهم احضار بضع شعرات من رأس عبد الملك الحوثي لتحقيق هذا الامر .

واكد الحجوري ان الناس صاروا يخشون من الاقتراب منها بسبب ما تتحدث به خوفا من بطش ميليشيات الحوثي ، وتوقع القبض عليها من قبل الميليشيات المجرمة في اقرب وقت.

مشيرا الى ان تهديد الساحرة صفية الشامي جاء عقب مصرع احد اقربائها في جبهات القتال بعد ان اخذه الحوثيين عنوة الى الجبهة ولقي هناك مصرعه.