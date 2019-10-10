شكرا لمتابعة خبر عن ‘‘حدث صادم‘‘ يقع في جنازة الفنان طلعت زكريا ويصيب هنا الزاهد بانهيار شديد ونوبة بكاء مؤثرة .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ‘‘حدث صادم‘‘ يقع في جنازة الفنان طلعت زكريا ويصيب هنا الزاهد بانهيار شديد ونوبة بكاء مؤثرة .. شاهد

تغيب نجوم الصف الاول في مصر عن حضور جنازة طلعت زكريا في مشهد أثار جدلًا كبيرًا بين الوسط الفني.

وعلى الرغم من ذلك شيع عدد كبير من الجمهور وقليل من الفنانين جثمان الفنان المصري الراحل طلعت زكريا إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته في محافظة الإسكندرية .

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ومن أبرز الحاضرين : ابنة طليقته الفنانة الشابة هنا الزاهد بصحبة زوجها أحمد فهمي، إضافة إلى الفنان أحمد رزق، ومحمد لطفي، وغادة إبراهيم، ونقيب الممثلين أشرف زكي.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد متأثرة بشدة في الجنازة؛ إذ رافقت الجثمان منذ خروجه من المستشفى وحتى الصلاة عليه إلى تشييع الجثمان لمثواه الأخير.