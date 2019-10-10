انفجار مخزن سري للحوثيين شمال حيس بالحديدة

الخميس 10 أكتوبر 2019

انفجار

الخليج 365_الحديدة

هز انفجار مخزن سري للأسلحة تابع للميليشيا شمال مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة،



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وذكر الاعلام العسكري للقوات المشتركة أن الانفجارات ناتجة عن انفجار مخزن سلاح سري للميليشيا في أحد منازل قرية بيت بيش في شمال حيس كانت تتخذه لتكديس الأسلحة والذخائر.

ولفت المصدر إلى ان الميليشيا الحوثية، ونتيجة لسلوكها الاجرامي، تتعمد تكديس وتخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم نتيجة انفجارات تلك المخازن حيث أدى الانفجار الى تدمير المنزل بالكامل متسبباً في حالة هلع في أوساط سكان القرية والقرى المحيطة.

الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعـــومة من إيران تواصــــل التصعيد والـــخروقات والانتهاكات في كافة مناطق محافظة الحديدة، وترفض الالتزام بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.