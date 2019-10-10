الانتقالي يقدم مساعدات للأسر المتضررة من حريق حي الإرسال بالممدارة

الخميس 10 أكتوبر 2019

المجلس الانتقالي

متابعات_الخليج 365

كلّف الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، نائب رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس انتقالي العاصمة عدن، لجنة الإغاثة بانتقالي الشيخ عثمان بتوزيع مساعدات على الأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع مؤخراً بحي الإرسال بمنطقة الممدارة.

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وقام العميد رياض درويش، رئيس القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الشيخ عثمان، رئيس لجنة الإغاثة بالمديرية، ونائبه العميد فيصل النجار، بتسليم المساعدات العاجلة لعدد 13 شخصاً من الأسر المتضررة من ذلك الحريق .

وكان رئيس المجلس عيدروس قاسم الزبيدي، قد وجّه بحصر أضرار الحريق الذي اندع يوم 15 اغسطس 2019م في عدد من الأكواخ الخشبية بحي الإرسال في الممدارة وتقديم مساعدة عاجلة لتلك الأسر.