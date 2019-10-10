الخميس 10 أكتوبر 2019

رئيس انتقالي محافظة أبين يتفقد اللواء 11 صاعقة

متابعات_الخليج 365

قام العميد عبدالله الحوتري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء، بزيارة للواء 11 صاعقة.



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وبحسب صفحة الموقع على تويتر، فقد اطلع العميد الحوتري خلال الزيارة على التدريبات والجاهزية القتالية لأفراد اللواء، ووجه كلمة للجنود حثهم فيها على بذل المزيد من الجهود في التدريبات واستغلال الوقت فيما يفيد، معبراً عن ارتياحه لمستوى التدريب وتفاؤله بالشباب وحماسهم للتدريب والدفاع عن أرضهم.

وتقوم قيادة اللواء 11 صاعقة بقيادة العقيد أكرم الحنشي، بالتدريبات المكثفة لأفراد المقاومة التي انضمت للواء، كما يقوم أفراد اللواء بعملية الحماية للخط الدولي ، وفي هذا الخصوص أوضح القائد أكرم الحنشي، أن أفراد المقاومة بعد أن دخلوا أبين في المعركة الأخيرة، فأنهم يقومون حالياً يستغلون أوقاتهم بالتدريب والتأهيل.

وأكد الحنشي استقرار الأمور في محافظة أبين، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية للواء قد وضعت كافة الاحتياطات الأمنية، كما أن اللواء يقوم حالياً وإلى جانب مهامه بتأمين الخط الدولي بالمساهمة في عملية حفظ أمن والاستقرار المحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي ممثلة بالرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.