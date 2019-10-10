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الخميس 10 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي، إن زراعة الحشيش ازدهرت في عدة أماكن بالمحافظة.
وذكرت المصادر أنه يتم زراعة الحشيش في محميات زراعية مغلقة بجانب عدد من الخضروات التي يتم استخدامها للتمويه.
ولفتت المصادر الى أنه يتم كذلك زراعة الحشيش في أسطح وأحواش المنازل.
يشار إلى أن تجارة الحشيش في اليمن منذ انقلاب المليشيا، وكثف تجار المخدرات الحوثيون نشاطهم للتهريب والتسويق في الأعوام الماضية، ما زاد من عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.
وتمثل تجارة المخدرات و”الحشيش” مصدراً للحصول على ثروات طائلة استفادت منها المليشيا في تمويل حربها.
وكانت الجهات الأمنية بعدة محافظات بينها الجوف ومأرب، قد ضبطت كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات، التي غالبا ما تكون في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء ومعقلهم الرئيس بمحافظة صعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي الإيرانية تسير على خطى طالبان وتبدأ بزراعة الحشيش في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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