صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء

الخميس 10 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تشرين الأول 10، 2019، تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي دارت في أطرافها، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العملية العسكرية في اليمن عام 2015.