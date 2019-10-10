اليمن والنرويج يبحثان مستجدات عملية السلام الخميس 10 أكتوبر 2019 الخليج 365 بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع سفير مملكة النرويج لدى بلاده أويفند ستوكه مستجدات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد.

Advertisements واستعرض اللقاء أمس الأربعاء، خلفية الأزمة في اليمن وأسبابها المتصلة بانقلاب الحوثي المدعوم من إيران عام ٢٠١٤م. وأكد الجانبان دعم الجهود التي تبذل في هذا المجال من أجل التخفيف من الكارثة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي نتيجة للانقلاب على السلطة الشرعية.

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