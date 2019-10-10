شكرا لمتابعة خبر عن ولي عهد السعودية بن سلمان ينتقم من محمد بن نايف وينصب نفسه ملكا بالقوة قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



الدبور – ولي عهد السعودية بن سلمان الدب الداشر ارتفع ضغطه واستشاط غضبا بعد زيارة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف لعائلة الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبد العزيز الفغم، الذي إغتاله بن سلمان في مقر عمله واخترع قصة الخلاف الشخصي كما اخترع قصة إغتيال خاشقجي في البداية على إنها خلاف شخصي قبل أن تفضحه تركيا.

بن سلمان زاد غضبه بعد إنتشار الحديث عن أحقية بن نايف بولاية العهد و الحكم من الداشر بن سلمان بين أوساط العائلة السعودية الحاكمة، خصوصا بعد زيارة عائلة الفغم.

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ويسعى بن سلمان لتنصيب نفسه ملكا بالقوة بأي طريقة قبل نهاية العام، حتى لا يدع أي مجال للإنقلاب عليه خصوصا في حالة وفاة والده الملك سلمان فجاة، حسب ما قاله ناشط على موقع تويتر.

وقد نشر الناشط عبد الله الغامدي أخبار قال عنها طازة ومن داخل قصور الحكم، حيث قال في تغريدة أعاد نشرها أيضا المغرد المعروف باسم مجتهد، قال ما نصه: “خذوا هذه الأخبار الطازة عن وضع ابن سلمان:

١- #مبس يفكر بالانتقام من محمد نايف بعد زيارته لعزاء عائلة #الفغم وانتشار حديث أن محمد نايف هو الأحق بولاية العهد من #مبس



٢- يخطط #مبس تعيين نفسه ملكاً وعزل والده في ليلة رأس السنة الميلادية والغرب مشغول بالاحتفالات.”

ويذكر أن محمد بن نايف قد زار عائلة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان و الذي قتل غدرا مع زميله في قصة لم يتقبلها الشارع السعودي، ولاقت زيارته للعائلة ضجة كبيرة في السعودية حيث أعادت الزيارة طرح موضوع أحقيته في تولي ولاية العهد، وتواضعه في زيارة العائلات السعودية عند المصاب، وليس إستدعاء أهل القتيل لإجبارهم على تقبل العزاء في حضرة القاتل، كما يفعل بن سلمان بعد كل جريمة إغتيال يقوم بها.