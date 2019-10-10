شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بإعدام هذه الشخصية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا عاجلًا اليوم، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا على مواطن يحمل الجنسية الباكستانية، وذلك بتهمة تهريب الهروين المخدر.

وعلى الفور أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، بناءًا على أمر ملكي صدر بتنفيذ الحكم بعد انتهاء كافة درجات التقاضي.

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وفيما يلي نص البيان:

بفضل من الله تم القبض على / غلام قمر غلام حسين – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ غلام قمر حسين ، اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

