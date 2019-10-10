الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : إصدار الحكم النهائي بحق الداعية السعودي سلمان العودة .. ونجله يعلق بكلمات حزينة .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، تغريدة جديدة على حسابه بتويتر اليوم تحدث فيها قضية والده والتي سيتم إصدار الحكم النهائي فيها اليوم، الخميس.
وقال “عبدالله” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر اطلع عليها "ناس تايمز" :”غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم.”
وتابع:”أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه وعن البقية”
والشيخ سلمان العودة من بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف سبتمبر2017، وبينهم كتّاب وصحفيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.
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